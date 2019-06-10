Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Ровенской области

"Освободить Бедрия Василия Васильевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области", - говорится в Указе Президента.



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Как сообщал УНН, Президент освободил экс-первого заместителя председателя СБУ с военной службы в запас.



Напомним, Зеленский повторно попросит ВР освободить Грицака, Полторака и Климкина, добавив в список Луценко.