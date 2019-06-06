Президент звільнив екс-першого заступника голови СБУ з військової служби в запас
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив з військової служби колишнього першого заступника Голови Служби безпеки України Віталія Малікова. Відповідний указ розміщено на сайті Президента України, передає УНН.
Так, указ №352/2019 був оприлюднений сьогодні на сайті Президента.
"Звільнити генерал-полковника Малікова Віталія Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу", - йдеться у тексті постанови.
Як повідомляв УНН, минулого тижня Зеленський звільнив Малікова з посади першого заступника Голови Служби безпеки України, а також звільнив начальника Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області Олега Валендюка.