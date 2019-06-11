Зеленський звільнив керівника ДУС та його заступника
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський звільнив керівника Державного управління справами Івана Куцика та його заступника Євгена Сарнацького, натомість призначив Сергія Борзова тимчасовим виконувачем обов'язків керівника ДУС. Відповідні укази Президента оприлюднені сьогодні на сайті глави держави, передає УНН.
Відповідно до указу Президента України №360/2019, Івана Куцика звільнено з посади керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою.
Відповідно до указу Президента України №361/2019, Євгена Сарнацького звільнено з посади заступника керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою.
Відповідно до указу Президента України №362/2019, голова держави призначив тимчасово виконуючим обов’язки керівника Державного управління справами заступника керівника Державного управління справами Сергія Борзова.
Нагадаємо, вчора, 10 червня, Президент України Володимир Зеленський звільнив В.Бедрія з посади начальника Управління Служби безпеки України в Рівненській області.