У Раді зареєстрували подання Президента про звільнення Клімкіна та призначення Пристайка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували проекти постанов Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника голови АП Вадима Пристайка, передає УНН.
Так, сьогодні, у ВР зареєстровано проекти постанов Зеленського про звільнення Клімкіна П. з посади міністра закордонних справ України № 10381 та про призначення Пристайка В. міністром закордонних справ України № 10382.
Проекти передано на розгляд керівництву.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський підписав подання про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ та призначення на цю посаду Вадима Пристайка.