В Раде зарегистрировали представление Президента об увольнении Климкина и назначении Пристайко

Так, сегодня, в ВР зарегистрированы проекты постановлений Зеленского об увольнении Климкина П. с должности министра иностранных дел Украины № 10381 и о назначении Пристайко В. министром иностранных дел Украины № 10382.

Проекты передано на рассмотрение руководству.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначение на эту должность Вадима Пристайко.