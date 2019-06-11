Президент вніс подання на призначення міністра закордонних справ України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав подання про звільнення Павла Клімкіна з посади Міністра закордонних справ та призначення на цю посаду Вадима Пристайка. Про це на брифінгу в Києві заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.
"Щодо керівника Міністерства закордонних справ, Президент підписав подання про звільнення Клімкіна з посади Міністра закордонних справ, а також вніс подання на призначення Пристайка Вадима Володимировича міністром закордонних справ", - заявив Рябошапка.
Як повідомляв УНН, Зеленський повторно попросить ВРУ звільнити Грицака, Полторака та Клімкіна, додавши до списку Луценко.
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Крім того, Зеленський звільнив керівника ДУС та його заступника.