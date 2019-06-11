Президент внес представление на назначение министра иностранных дел Украины

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначение на эту должность Вадима Пристайко. Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.