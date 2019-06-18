У Зеленського наполягають на розгляді в Раді звільнення Луценка і Клімкіна

"Дуже просимо парламент України знайти можливість на цьому пленарному тижні розглянути ті три подання, які внесені Президентом України, – це про надання згоди на звільнення Президентом України Луценка Юрія Віталійовича з посади Генерального прокурора, про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, про призначення Пристайка (Вадима Пристайка - ред.) міністром закордонних справ України. Крім того, просимо вас також звернути увагу на те, що Президентом України подано минулого тижня ще два законопроекти, які є важливими надзвичайно для енергетичного ринку України", - зазначив Стефанчук.

Він уточнив, що у сфері енергетики потребують розгляду законопроекти щодо змін до закону про альтернативні джерела енергії, що забезпечує рівні права для споживачів, а також про відтермінування на рік запровадження повномасштабного ринку електроенергії.

За його словами, минулого пленарного тижня Президент вніс 5 ініціатив, втім жодна з них не була розглянута парламентом.

При цьому, він додав, що таке ставлення парламентарів до президентських ініціатив свідчить про "узурпацію влади", втім голова держави має намір і надалі подавати свої пропозиції, сподіваючись на конструктивну роботу із законодавчою гілкою влади.

Нагадаємо, 11 червня у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади Генерального прокурора України Юрія Луценка.

Того ж дня Президент України Володимир Зеленський підписав подання про звільнення Павла Клімкіна з посади Міністра закордонних справ та призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

Раніше у команді Зеленського заявляли, що введення вільного ринку електроенергії в Україні слід відкласти до 1 липня 2020 року.