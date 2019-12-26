В Запорожской области локомотив протаранил "ВАЗ"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Запорожской области водитель легковушки столкнулся с движущимся локомотивом, в результате чего его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Запорожской области.
"25 декабря в 14:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение от дежурного по ж/д станции "Бурчак" о том, что на железнодорожном переезде в селе Бурчак Михайловского района произошло событие", - говорится в сообщении.
Как выяснилось в ходе предварительного расследования, легковой автомобиль "ВАЗ-2108" столкнулся с локомотивом. В результате происшествия автомобиль отбросило в кювет. 31-летнего водителя с многочисленными травмами каретой скорой помощи госпитализировали в центральную районную больницу. Остановки движения поездов не происходило.
По факту происшествия соответствующими органами ведется следствие.
Напомним, во Львовской области на станции "Верхнее Синевидное" поезд насмерть сбил мужчину.