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На Львівщині потяг на смерть збив чоловіка

На Львівщині потяг на смерть збив чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. На Львівщині на станції "Верхнє Синьовидне" потяг на смерть збив чоловіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"19 грудня о 18:22 год. на станції "Верхнє Синьовидне" Львівської залізниці у Сколівському районі поїздом №829 сполученням "Львів-Ужгород", на вихідній горловині станції травмовано невстановлену особу (чоловіка). Травмованого було доставлено в Сколівську ЦРЛ, де останній від отриманих травм помер", - сказано у повідомленні.

Так, затримка руху поїзда №829 становила 48 хв. Причини події та особа загиблого встановлюються.

Нагадаємо, у Харкові 24-річний громадянин свідомо ліг на колії перед наближенням вантажного потяга.

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