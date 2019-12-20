Во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Во Львовской области на станции "Верхнее Синевидное" поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"19 декабря в 18:22 ч. на станции "Верхнее Синевидное" Львовской железной дороги в Сколевском районе поездом №829 сообщением "Львов-Ужгород", на исходной горловине станции травмированно неустановленное лицо (мужа). Травмированный был доставлен в Сколевскую ЦРБ, где последний от полученных травм скончался", - сказано в сообщении.
Так, задержка движения поезда №829 составляла 48 мин. Причины происшествия и личность погибшего устанавливаются.
Напомним, в Харькове 24-летний гражданин сознательно лег на рельсы перед приближающимся грузовым поездом.