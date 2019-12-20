Во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину

"19 декабря в 18:22 ч. на станции "Верхнее Синевидное" Львовской железной дороги в Сколевском районе поездом №829 сообщением "Львов-Ужгород", на исходной горловине станции травмированно неустановленное лицо (мужа). Травмированный был доставлен в Сколевскую ЦРБ, где последний от полученных травм скончался", - сказано в сообщении.

Так, задержка движения поезда №829 составляла 48 мин. Причины происшествия и личность погибшего устанавливаются.

Напомним, в Харькове 24-летний гражданин сознательно лег на рельсы перед приближающимся грузовым поездом.