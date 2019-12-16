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У Харкові чоловік кинувся під потяг

У Харкові чоловік кинувся під потяг

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Харкові 24-річний громадянин свідомо ліг на колії перед наближенням вантажного потяга. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Подія сталася 15 грудня близько 17:30 на зупинному пункті "Передвузлова" у Харкові.

Машиніст застосовував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду на чоловіка не вдалося. В результаті громадянин отримав травми, несумісні з життям.

Рух транспорту припинявся приблизно на 2 години.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Київській області внаслідок наїзду поїзда жінка отримала смертельні травми.

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