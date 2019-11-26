На Київщині жінка кинулася під потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Київській області внаслідок наїзду поїзда жінка отримала смертельні травми. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Подія сталася 25 листопада, близько 17 години, на залізничних шляхах неподалік селища Бородянка, Київської області.
Пасажирський поїзд Івано-Франківськ-Київ смертельно травмував жительку столиці. Поліція з’ясувала, що 43-річна жінка кинулася під колеса швидкісного потягу, наразі встановлюються причини, які спонукали її до такого вчинку.
Затримання поїздів не відбулося.
Слідчі кваліфікували цю подію за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, жінка напередодні свого дня народження кинулася під потяг.