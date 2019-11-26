В Киевской области женщина бросилась под поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киевской области в результате наезда поезда женщина получила смертельные травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Происшествие произошло 25 ноября, около 17 часов, на железнодорожных путях недалеко от поселка Бородянка Киевской области.
Пассажирский поезд Ивано-Франковск-Киев смертельно травмировал жительницу столицы. Полиция выяснила, что 43-летняя женщина бросилась под колеса скоростного поезда, устанавливаются причины, побудившие ее к такому поступку.
Задержание поездов не произошло.
Следователи квалифицировали это событие по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, если они повлекли гибель людей) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, женщина накануне своего дня рождения бросилась под поезд.