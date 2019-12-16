В Харькове мужчина бросился под поезд

Событие произошло 15 декабря около 17:30 на остановочном пункте "Передузловая" в Харькове.

Машинист применял экстренное торможение, однако избежать наезда на мужчину не удалось. В результате гражданин получил травмы, несовместимые с жизнью.

Движение транспорта прекращалось примерно на 2 часа.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области в результате наезда поезда женщина получила смертельные травмы.