У Запорізькій області локомотив протаранив "ВАЗ"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Запорізькій області водій легковика зіткнувся з рухомим локомотивом, внаслідок чого його з чисельними травмами госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС у Запорізькій області.
"25 грудня о 14:52 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від чергового по ж/д станції "Бурчак" про те, що на залізничному переїзді в селі Бурчак Михайлівського району сталася подія", - сказано у повідомленні.
Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, легковий автомобіль "ВАЗ-2108" скоїв зіткнення з локомотивом. Внаслідок події автомобіль відкинуло в кювет. 31-річного водія з чисельними травмами каретою швидкої допомоги госпіталізували до центральної районної лікарні. Зупинка руху поїздів не відбувалась.
За фактом події відповідними органами ведеться слідство.
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