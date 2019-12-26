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У Запорізькій області локомотив протаранив "ВАЗ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Запорізькій області водій легковика зіткнувся з рухомим локомотивом, внаслідок чого його з чисельними травмами госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС у Запорізькій області.

"25 грудня о 14:52 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від чергового по ж/д станції "Бурчак" про те, що на залізничному переїзді в селі Бурчак Михайлівського району сталася подія", - сказано у повідомленні.

Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, легковий автомобіль "ВАЗ-2108" скоїв зіткнення з локомотивом. Внаслідок події автомобіль відкинуло в кювет. 31-річного водія з чисельними травмами каретою швидкої допомоги госпіталізували до центральної районної лікарні. Зупинка руху поїздів не відбувалась.

За фактом події відповідними органами ведеться слідство.

Нагадаємо, на Львівщині на станції "Верхнє Синьовидне" потяг на смерть збив чоловіка.

Українські Національні Новини

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