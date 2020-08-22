В Запорожье разоблачили экспертную фирму, которая занизила стоимость коммунальной земли на более чем 2,5 млн грн

"Противоправную деятельность еще одной частной экспертной фирмы, которая способствовала искусственному занижению стоимости коммунальной земли, прекратили сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье. По данным следствия, коммерсанты заключили ряд договоров с Запорожским городским советом на оценку земли под строительство. Однако злоумышленники решили получить с этого дополнительную выгоду: по заказу покупателей эксперты "удешевляли" землю в несколько раз, за что получали свой процент от незаконно сэкономленной суммы. Так, при оценке участка на окраине города, выделенной горсоветом под ведение бизнеса, злоумышленники занизили ее стоимость почти вдвое. Эти действия привели к недополучению местным бюджетом более 2,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Сообщается, что директору экспертной фирмы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. На земельный участок наложен арест.

Также указано, что СБУ инициировала проведение экспертиз по реальной стоимости ранее оцененных фирмой земельных участков в областном центре.

Продолжаются следственные действия. Устанавливается возможная причастность должностных лиц горсовета к сделке.

Напомним, в Киеве разоблачили межрегиональный конвертцентр с многомиллионным оборотом.