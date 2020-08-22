У Запоріжжі викрили експертну фірму, що занизила вартість комунальної землі на понад 2,5 млн грн

"Протиправну діяльність ще однієї приватної експертної фірми, яка сприяла штучному заниженню вартості комунальної землі, припинили співробітники Служби безпеки України у Запоріжжі. За даними слідства, комерсанти уклали низку договорів із Запорізькою міською радою на оцінку землі під будівництво. Проте зловмисники вирішили отримати із цього додаткову вигоду: на замовлення покупців експерти "здешевлювали" землю у кілька разів, за що отримували свій відсоток від незаконно зекономленої суми. Так, під час оцінки ділянки на околиці міста, виділеної міськрадою під ведення бізнесу, зловмисники занизили її вартість майже вдвічі. Ці дії призвели до недоотримання місцевим бюджетом понад 2,5 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що директору експертної фірми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. На земельну ділянку накладено арешт.

Також вказано, що СБУ ініціювала проведення експертиз щодо реальної вартості раніше оцінених фірмою земельних ділянок в обласному центрі.

Тривають слідчі дії. Встановлюється можлива причетність посадовців міськради до оборудки.

Нагадаємо, у Києві викрили міжрегіональний конвертцентр із багатомільйонним обігом.