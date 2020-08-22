У Києві викрили міжрегіональний конверт-центр із багатомільйонним обігом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У столиці блокували діяльність міжрегіонального конверт-центру, який надавав “послуги” з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків. Про це повідомляє прессцентр СБУ, передає УНН.
“Організатори „конверту“ використовували понад 20 фіктивних комерційних структур з щомісячним багатомільйонним обігом. Через здійснення удаваних торгових операцій вони забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету для підприємств реального сектору економіки. Основними „клієнтами“ конвертцентру, які отримували незаконну вигоду, були підприємства агроіндустрії, мережі супермаркетів, лізингові підприємства”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за попередніми підрахунками, у результаті роботи конверт-центру тільки за один місяць 2020 року втрати держбюджету зі сплати ПДВ становили понад 200 млн грн. Окрім того, організатори “конверту” надавали замовникам послуги із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансових операцій.
“Правоохоронці провели 13 одночасних обшуків на Київщині та у столиці. Вилучено понад 1 мільйон гривень, оргтехніку із сформованими документами, печатки підконтрольних підприємств, первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків”, — повідомили в СБУ.
В відомстві додали, що слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) ККУ тривають.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі викрили конверт-центр із щомісячним обігом майже півмільярда гривень.