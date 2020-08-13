У Дніпрі викрили конверт-центр із щомісячним обігом майже півмільярда гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Дніпрі викрили міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень держпідприємств. Про це повідомляє прессцентр Служби безпеки України, передає УНН.
“Організатори „конверту“ проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей. На замовлення „клієнтів“, у тому числі представників державних підприємств, ділки переводили кошти у готівку для мінімізації податкових платежів і виведення грошей у тіньовий обіг. Також фігуранти надавали „послуги“ із легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом. Для цього вони використовували низку підконтрольних комерційних структур, у тому числі за кордоном”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за кожну нелегальну фінансову операцію організатори схеми одержували відсоток.
“Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, флеш-носії і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також понад мільйон готівки у гривневому еквіваленті”, — повідомили в СБУ.
В відомстві додали, що слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають. Зокрема, вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі.
Нагадаємо, в Україні викрили схему ухилення від сплати митних та податкових платежів на 27 млн гривень під час незаконного переміщення на митну територію України з Туреччини, США, Китаю та країн Євросоюзу товарів комерційного призначення під виглядом міжнародних експрес-відправлень.