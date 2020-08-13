У Дніпрі викрили конверт-центр із щомісячним обігом майже півмільярда гривень

“Організатори „конверту“ проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей. На замовлення „клієнтів“, у тому числі представників державних підприємств, ділки переводили кошти у готівку для мінімізації податкових платежів і виведення грошей у тіньовий обіг. Також фігуранти надавали „послуги“ із легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом. Для цього вони використовували низку підконтрольних комерційних структур, у тому числі за кордоном”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за кожну нелегальну фінансову операцію організатори схеми одержували відсоток.

“Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, флеш-носії і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також понад мільйон готівки у гривневому еквіваленті”, — повідомили в СБУ.

В відомстві додали, що слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають. Зокрема, вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі.

Нагадаємо, в Україні викрили схему ухилення від сплати митних та податкових платежів на 27 млн гривень під час незаконного переміщення на митну територію України з Туреччини, США, Китаю та країн Євросоюзу товарів комерційного призначення під виглядом міжнародних експрес-відправлень.