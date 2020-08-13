В Днепре разоблачили конверт-центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен

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4 марта, 13:25 • 107628 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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КИЕВ. 13 августа. УНН. В Днепре разоблачили межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

“Организаторы „конверта“ проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей. По заказу „клиентов“, в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали „услуги“ по легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент.

“Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте”, — сообщили в СБУ.

В ведомстве добавили, что следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются. В частности, принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.

Напомним, в Украине разоблачили схему уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей на 27 млн гривен при незаконном перемещении на таможенную территорию Украины из Турции, США, Китая и стран Евросоюза товаров коммерческого назначения под видом международных экспресс-отправлений.

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