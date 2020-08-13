Двох експрес-перевізників викрили на ухиленні від сплати 27 млн грн податків

Правоохоронці “викрили схему ухилення від сплати митних та податкових платежів під час незаконного переміщення на митну територію України з Туреччини, США, Китаю та країн Євросоюзу товарів комерційного призначення під виглядом міжнародних експрес-відправлень (ч. 3 ст. 212 КК України)”, сказано у повідомленні.

Зазначається, що за даними слідства, службові особи двох експрес-перевізників міста Києва надавали до митних органів документи, які містили неправдиві відомості щодо одержувачів міжнародних експрес-відправлень, а також декларували недостовірні дані щодо вартості товарів, яка не перевищує 100 євро, оскільки така сума не підлягає оподаткуванню.

“Таким чином, вони ухилились від сплати податків на суму понад 27 млн грн за період з 2019 по 2020 роки”, — додається у повідомленні.

Встановлено, що лише за 6 місяців 2020 року з використанням протиправної схеми переміщено близько 25 тис. міжнародних експрес-відправлень вагою майже 150 тонн та орієнтовною вартістю 90 млн грн.

Під час проведення обшуків виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи, грошові кошти у сумі понад 1,3 млн грн, понад 1300 поштових відправлень, які згідно авіанакладних не перевищують 100 євро. Однак фактично встановлено, що товар в поштових відправленнях не відповідає заявленій сумі, а коштує приблизно 300 тис. доларів США.

Нагадаємо, повідомлено про підозру керівнику одного зі столичних підприємств, який ухилився від сплати податків і завдав державі збитків на 3,4 млн грн.