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Керівника столичного підприємства підозрюють у несплаті 3,4 млн грн податків

Керівника столичного підприємства підозрюють у несплаті 3,4 млн грн податків

Київ • УНН

 • 13496 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Повідомлено про підозру керівнику одного зі столичних підприємств, який ухилився від сплати податків і завдав державі збитків на 3,4 млн грн. про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків керівником одного зі столичних підприємств та забезпечено відшкодування до Державного бюджету завданих збитків у розмірі близько 3,4 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що керівник підприємства у 2020 році продав продукцію на адресу ФОП та не вніс це до декларації, відхилившись від сплати податку.

"За цим фактом керівнику підприємства повідомлено про підозру ч. 1 ст. 212 КК України, тобто в ухиленні від сплати податків у значних розмірах. У ході досудового розслідування підприємство добровільно та у повному обсязі відшкодувало до бюджету вказані збитки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, керівнику столичного підприємства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у сумі близько 22,5 млн гривень.

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