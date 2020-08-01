Керівника столичного підприємства підозрюють у несплаті 3,4 млн грн податків

"Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків керівником одного зі столичних підприємств та забезпечено відшкодування до Державного бюджету завданих збитків у розмірі близько 3,4 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що керівник підприємства у 2020 році продав продукцію на адресу ФОП та не вніс це до декларації, відхилившись від сплати податку.

"За цим фактом керівнику підприємства повідомлено про підозру ч. 1 ст. 212 КК України, тобто в ухиленні від сплати податків у значних розмірах. У ході досудового розслідування підприємство добровільно та у повному обсязі відшкодувало до бюджету вказані збитки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, керівнику столичного підприємства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у сумі близько 22,5 млн гривень.