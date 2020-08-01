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Руководителя столичного предприятия подозревают в неуплате 3,4 млн грн налогов

Руководителя столичного предприятия подозревают в неуплате 3,4 млн грн налогов

Киев  •  УНН

 • 13496 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Сообщено о подозрении руководителю одного из столичных предприятий, который уклонился от уплаты налогов и нанес государству ущерб на 3,4 млн грн. об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Прокуратурой города Киева совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в г. Киеве завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов руководителем одного из столичных предприятий и обеспечено возмещение в Государственный бюджет причиненного ущерба в размере около 3,4 млн грн", - говорится в сообщении.

Установлено, что руководитель предприятия в 2020 году продал продукцию в адрес ФЛП и не внес это в декларации, отклонившись от уплаты налога.

"По данному факту руководителю предприятия сообщено о подозрении ч. 1 ст. 212 УК Украины, то есть в уклонении от уплаты налогов в значительных размерах. В ходе досудебного расследования предприятие добровольно и в полном объеме возместило в бюджет указанные убытки", - говорится в сообщении.

Напомним, руководителю столичного предприятия сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в сумме около 22,5 млн гривен.

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