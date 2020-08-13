Двух экспресс-перевозчиков уличили в уклонении от уплаты 27 млн грн налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Украине разоблачили схему уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей на 27 млн гривен при незаконном перемещении на таможенную территорию Украины из Турции, США, Китая и стран Евросоюза товаров коммерческого назначения под видом международных экспресс-отправлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Правоохранители "разоблачили схему уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей при незаконном перемещении на таможенную территорию Украины из Турции, США, Китая и стран Евросоюза товаров коммерческого назначения под видом международных экспресс-отправлений (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", сказано в сообщении.
Отмечается, что по данным следствия, должностные лица двух экспресс-перевозчиков Киева предоставляли в таможенные органы документы, содержащие ложные сведения о получателях международных экспресс-отправлений, а также декларировали недостоверные данные о стоимости товаров, которая не превышает 100 евро, поскольку такая сумма не подлежит налогообложению.
"Таким образом, они уклонились от уплаты налогов на сумму более 27 млн грн за период с 2019 по 2020 годы", - добавляется в сообщении.
Установлено, что только за 6 месяцев 2020 года с использованием противоправной схемы перемещено около 25 тыс. международных экспресс-отправлений весом почти 150 тонн и ориентировочной стоимостью 90 млн грн.
Во время проведения обысков обнаружено и изъято первичные финансово-хозяйственные документы, денежные средства в сумме более 1,3 млн грн, более 1300 почтовых отправлений, согласно авианакладным не превышающие 100 евро. Однако фактически установлено, что товар в почтовых отправлениях не соответствует заявленной сумме, а стоит примерно 300 тыс. долларов США.
Напомним, сообщено о подозрении руководителю одного из столичных предприятий, который уклонился от уплаты налогов и нанес государству ущерб на 3,4 млн грн.