В Киеве разоблачили межрегиональный конверт-центр с многомиллионным оборотом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В столице блокировали деятельность межрегионального конверт-центра, который предоставлял “услуги” по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
“Организаторы „конверта“ использовали более 20 фиктивных коммерческих структур с ежемесячным многомиллионным оборотом. Через осуществление мнимых торговых операций они обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет для предприятий реального сектора экономики. Основными „клиентами“ конвертационного центра, которые получали незаконную выгоду, были предприятия агроиндустрии, сети супермаркетов, лизинговые предприятия”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительным подсчетам, в результате работы конверт-центра только за один месяц 2020 года потери госбюджета по уплате НДС составили более 200 млн грн. Кроме того, организаторы “конверта” оказывали заказчикам услуги по переводу средств в наличные через проведение фиктивных финансовых операций.
“Правоохранители провели 13 одновременных обысков в Киевской области и в столице. Изъято более 1 миллиона гривен, оргтехнику со сформированными документами, печати подконтрольных предприятий, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов”, — сообщили в СБУ.
В ведомстве добавили, что следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются.
Как сообщал УНН, в Днепре разоблачили конверт-центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен.