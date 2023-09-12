В Запорожье прогремел взрыв - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Запорожье прогремел взрыв, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
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Информация о взрыве в Запорожье появилась после 18.20.
Вместе с тем, около 18.20 в Воздушных силах предупредили, что в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях - угроза применения баллистического вооружения.
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Как сообщал УНН, российские войска во вторник нанесли ракетный удар по открытому участку местности в Запорожском район, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.