В Запорожье прогремел взрыв - СМИ

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Информация о взрыве в Запорожье появилась после 18.20.

Вместе с тем, около 18.20 в Воздушных силах предупредили, что в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях - угроза применения баллистического вооружения.

Ранее

Как сообщал УНН, российские войска во вторник нанесли ракетный удар по открытому участку местности в Запорожском район, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.