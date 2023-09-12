Армія рф завдала ракетний удар по Запоріжжю - ОВА

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Російські війська у вівторок нанесли ракетний удар по відкритій ділянці місцевості у Запорізькому район, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні, близько 12:27, військовими рф нанесено один ракетний удар (тип ракети встановлюється) по відкритій ділянці місцевості у Запорізькому районі”, - написав Малашко у Telegram.

За його словами, інформація про постраждалих осіб та руйнування уточнюється.

Доповнення

Запорізьку область минулої доби ворог обстріляв з авіації, артилерії та БпЛА. У 26 населених пунктах зруйновано 32 інфраструктурні об'єкти та житлові будинки. Обійшлось без постраждалих.

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