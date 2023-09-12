Армия рф нанесла ракетный удар по Запорожью - ОВА

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Российские войска во вторник нанесли ракетный удар по открытому участку местности в Запорожском районе, информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня, около 12:27, военными рф нанесен один ракетный удар (тип ракеты устанавливается) по открытому участку местности в Запорожском районе”, - написал Малашко в Telegram.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Дополнение

Запорожскую область за прошедшие сутки враг обстрелял из авиации, артиллерии и БпЛА. В 26 населенных пунктах разрушены 32 инфраструктурных объекта и жилые дома. Обошлось без пострадавших.

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