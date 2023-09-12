У Запоріжжі пролунав вибух - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Запоріжжі пролунав вибух, передає УНН із посиланням на Суспільне.
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Інформацію про вибух у Запоріжжі з'явилась після 18.20.
Разом з тим, близько 18.20 у Повітряних силах попередили, що у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях - загроза застосування балістичного озброєння.
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Як повідомляв УНН, російські війська у вівторок нанесли ракетний удар по відкритій ділянці місцевості у Запорізькому район, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.