У Запоріжжі пролунав вибух - ЗМІ

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Інформацію про вибух у Запоріжжі з'явилась після 18.20.

Разом з тим, близько 18.20 у Повітряних силах попередили, що у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях - загроза застосування балістичного озброєння.

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Як повідомляв УНН, російські війська у вівторок нанесли ракетний удар по відкритій ділянці місцевості у Запорізькому район, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.