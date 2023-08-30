В Запорожье раздался взрыв, в области объявлена воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Запорожье раздался взрыв, об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН. В городе и области объявлена воздушная тревога.
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"В Запорожье раздался взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.
Дополнение
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Запорожской и Луганской областях Украины. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.
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