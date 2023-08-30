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Залужный об обучении на F-16: часть пилотов уже может приступать к летной подготовке

Киев • УНН

 • 2089032 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Часть украинских пилотов уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке на F-16. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после разговора с начальником Штаба обороны Королевства Дания генералом Флеммингом Лентфером, передает УНН.

 

Цитата

“В фокусе - обучение украинских пилотов и инженеров на F-16, которое продолжается в Дании. Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке.

Кроме того, договорились с датскими партнерами начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине”, — поделился деталями разговора с датским коллегой Валерий Залужный в Telegram.

Детали

Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил весь датский народ за всестороннюю поддержку в борьбе с российским агрессором, а также правительство Дании за их решение передать Украине 19 самолётов F-16.

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Напомним

20 августа Дания подтвердила, что вместе с Нидерландами передадут Украине самолеты F16.

В общем, Украина получит от западных партнеров 42 истребителя F-16 на первом этапе после тренировки украинских пилотов и инженеров.

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