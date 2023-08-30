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Залужний про навчання на F-16: частина пілотів вже може приступати до льотної підготовки

Київ • УНН

 • 2089033 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Частина українських пілотів уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки на F-16. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після розмови з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером, передає УНН.

 

Цитата

“У фокусі - навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки.

Крім того, домовилися з данськими партнерами розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні”, — поділився деталями розмови із данським колегою Валерій Залужний у Telegram.

Деталі

Головнокомандувач ЗСУ також подякував усьому данському народу за всебічну підтримку в боротьбі з російським агресором, а також уряду Данії за їхнє рішення передати Україні 19 літаків F-16.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нідерланди та Румунія погодили створення центру для навчання на F-16 — міністерка

Нагадаємо

20 серпня Данія підтвердила, що разом із Нідерландами передадуть Україні літаки F16.

Загалом, Україна отримає від західних партнерів 42 винищувачі F-16 на першому етапі після тренування українських пілотів та інженерів.

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