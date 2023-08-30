У Запоріжжі пролунав вибух, в області оголошена повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Запоріжжі пролунав вибух, про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Цитата
"У Запоріжжі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного ", — йдеться у повідомленні.
Доповнення
Наразі повітряну тривогу оголошено у Запорізькій та Луганській областях України. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.
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