В Запорожье грабители напали на пенсионеров ради 700 гривен

Трое неизвестных в масках проникли в частный дом где живет пенсионерка 1937 года и ее сын 1937 года - также пенсионер. Злоумышленники избили хозяев дома и требовали отдать им деньги и ценности. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. В конце грабителям удалось завладеть деньгами в сумме 700 грн. С этим они и скрылись с места совершения преступления.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.187 УК (разбой), а также по ст. 115 УК (умышленное убийство).

Как сообщал УНН, в Одесской области разоблачили 70-летнего мужчину, который из ревности убил свою 62-летнюю жену.