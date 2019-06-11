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Пенсіонер через ревнощі вбив свою дружину

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. В Одеській області викрили 70-річного чоловіка, який через ревнощі вбив свою 62-річну дружину. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

Пенсіонер через ревнощі вбив свою дружину

За даними поліції, сварка між подружжям із Татарбунарського району розгорілася вдома після повернення з хмільного застілля від сусідів.

"Як бив жінку 70-річний чоловік мало пам’ятає, бо був надто п’яний. Спершу він навіть спробував відвести від себе підозру, запевнивши правоохоронців, що дружина сама забилася у ванній кімнаті, і на ранок він знайшов її біля ліжка без ознак життя. Однак численні забої та гематоми по всьому тілу, які призвели до смерті 62-річної потерпілої, та інші речові докази, що були зібрані на місці злочину, змусили правопорушника визнати свою провину та зізнатися, що вбив дружину через ревнощі", - прокоментували в поліції.

За фактом умисного вбивства слідчі Татарбунарського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України.

Пенсіонеру повідомили про підозру та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зараз триває досудове слідство.

Нагадаємо, у Донецькій області чоловіка судитимуть за вбивство колишньої дружини та її нового обранця.

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