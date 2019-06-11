Пенсионер из ревности убил свою жену
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В Одесской области разоблачили 70-летнего мужчину, который из ревности убил свою 62-летнюю жену. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
По данным полиции, ссора между супругами с Татарбунарского района разгорелась дома после возвращения из хмельного застолья от соседей.
"Как бил женщину 70-летний мужчина мало помнит, потому что был слишком пьян. Сначала он даже попытался отвести от себя подозрение, заверив правоохранителей, что жена сама забилась в ванной комнате, и на утро он нашел ее у кровати без признаков жизни. Однако многочисленные ушибы и гематомы по всему телу, которые привели к смерти 62-летней потерпевшей, и другие вещественные доказательства, собранные на месте преступления, заставили правонарушителя признать свою вину и признаться, что убил жену из ревности", - прокомментировали в полиции.
По факту умышленного убийства следователи Татарбунарского отделения полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.
Пенсионеру сообщили о подозрении и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.
Напомним, в Донецкой области мужчину будут судить за убийство бывшей жены и ее нового избранника.