У Запоріжжі грабіжники напали на пенсіонерів заради 700 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. В одному з сіл Мелітопольського району Запорізькій області невідомі скоїли розбійний напад на пенсіонерів. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Троє невідомих в масках проникли до приватного будинку де мешкає пенсіонерка 1937 року народження та її син 1937 року народження – також пенсіонер. Зловмисники побили господарів будинку та вимагали віддати їм гроші та цінності. Від отриманих поранень чоловік помер на місці події. Врешті грабіжникам вдалося заволодіти грошима на суму 700 грн. З цим вони і зникли з місця скоєння злочин.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст.187 ККУ (розбій), а також за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, в Одеській області викрили 70-річного чоловіка, який через ревнощі вбив свою 62-річну дружину.