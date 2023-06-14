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В воде на Херсонщине фиксируют превышение содержания железа и взвешенных веществ - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Исследование экологов показало, что вода из Днепра в районе Антоновского моста и Ингульца в районе Дар’евки не загрязнена нефтепродуктами, однако есть превышение содержания железа и взвешенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА, пишет УНН.

В воде на Херсонщине фиксируют превышение содержания железа и взвешенных веществ - ОВА

Детали

Как сообщают в Херсонской ОВА, 13 июня экологи взяли пробы воды из Днепра в районе Антоновского моста. Исследование показало превышение взвешенных веществ - в 1,3 раза, железа - в 2,4 раза.

По данным экологов, нефтепродуктов в воде не обнаружено. Превышений других показателей - нет. Растворенный кислород составляет 6,10 мг/дм3 при норме не менее 4,00 мг/дм3.

Кроме того, экологи взяли пробу воды из Ингульца в районе Дар’евки. В этом водоеме в 1,2 раза повышен уровень взвешенных веществ, в 2 раза - железа. Остальные показатели - в пределах нормы. Растворенный кислород составляет 4,80 мг/дм3.

В Херсонской ОВА отметили, что сейчас значительных превышений содержания опасных веществ в обеих реках не обнаружено. Проведен анализ состояния окружающей среды в Тягинской и Новоалександровской общинах. Случаев гибели животных и мора рыбы не установлено, отметили в ОВА.

По словам ведомства, экологи постоянно мониторят состояние воды, воздуха и экосистемы.

Дополнение

Из-за подрыва россиянами Киевской дамбы и загрязнения воды на юге Украины по состоянию на 14 июня не зарегистрировано случаев или подозрений на холеру. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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