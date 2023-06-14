В Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Через підрив росіянами Київської дамби та забруднення води на півдні України станом на 14 червня не зареєстровано випадків або підозр на холеру. Про це повідомила прес-служба міністерства охорони здоров'я України, пише УНН.
Деталі
За даними відомства, результати досліджень зразків, взятих як з об’єктів навколишнього середовища, так і від пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції, – негативні.
В постраждалих через підтоплення регіонах сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм вздовж річища та морського узбережжя в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.
Однак в МОЗ готуються до будь-яких сценаріїв. Наразі вже визначено три лікарні на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, які стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб. В медзакладах розгорнуті додаткові інфекційні ліжка та забезпечена наявність усіх необхідних ліків, зазначили у відомстві.
Доповнення
За даними МОЗ, наразі в поверхневих водоймах вже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників. Тому у відомстві нагадали, що купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчових продуктів не можна.
Окрім цього, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм.
Нагадаємо
Начальник відділу держеконагляду (контролю) земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко повідомляв, що після підриву Каховської ГЕС почали перевірки у Південному окрузі, у воді фахівці санепідслужби виявили холерну та кишкову палички.