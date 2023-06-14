В Украине не зарегистрировано случаев или подозрений на холеру - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Из-за подрыва россиянами Киевской дамбы и загрязнения воды на юге Украины по состоянию на 14 июня не зарегистрировано случаев или подозрений на холеру. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины, пишет УНН.
Детали
По данным ведомства, результаты исследований образцов, взятых как из объектов окружающей среды, так и от пациентов с признаками острой кишечной инфекции, – отрицательные.
В пострадавших из-за подтопления регионах сформировано 38 точек мониторинга воды поверхностных водоемов вдоль русла реки и морского побережья в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Однако в Минздраве готовятся к любым сценариям. Сейчас уже определены три больницы в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях, которые станут хабами в случае потенциальных вспышек инфекционных болезней. В медучреждениях развернуты дополнительные инфекционные койки и обеспечено наличие всех необходимых лекарств, отметили в ведомстве.
Дополнение
По данным Минздрава, сейчас в поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей. Поэтому в ведомстве напомнили, что купаться или использовать такую воду для обработки пищевых продуктов нельзя.
Кроме этого, категорически запрещено вылавливать и употреблять рыбу из загрязненных водоемов.
Напомним
Начальник отдела госнадзора (контроля) земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко сообщал, что после подрыва Каховской ГЭС начали проверки в Южном округе, в воде специалисты санэпидслужбы обнаружили холерную и кишечную палочки.