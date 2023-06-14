В Украине не зарегистрировано случаев или подозрений на холеру - Минздрав

Детали

По данным ведомства, результаты исследований образцов, взятых как из объектов окружающей среды, так и от пациентов с признаками острой кишечной инфекции, – отрицательные.

В пострадавших из-за подтопления регионах сформировано 38 точек мониторинга воды поверхностных водоемов вдоль русла реки и морского побережья в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Однако в Минздраве готовятся к любым сценариям. Сейчас уже определены три больницы в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях, которые станут хабами в случае потенциальных вспышек инфекционных болезней. В медучреждениях развернуты дополнительные инфекционные койки и обеспечено наличие всех необходимых лекарств, отметили в ведомстве.

Дополнение

По данным Минздрава, сейчас в поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей. Поэтому в ведомстве напомнили, что купаться или использовать такую воду для обработки пищевых продуктов нельзя.

Кроме этого, категорически запрещено вылавливать и употреблять рыбу из загрязненных водоемов.

Напомним

Начальник отдела госнадзора (контроля) земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко сообщал, что после подрыва Каховской ГЭС начали проверки в Южном округе, в воде специалисты санэпидслужбы обнаружили холерную и кишечную палочки.