У воді на Херсонщині фіксують перевищення вмісту заліза та завислих речовин - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Дослідження екологів показало, що вода з Дніпра в районі Антонівського мосту та Інгульця в районі Дар’ївки не забруднена нафтопродуктами, однак є перевищення вмісту заліза та завислих речовин. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА, пише УНН.
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Як повідомляють в Херсонській ОВА, 13 червня екологи взяли проби води з Дніпра в районі Антонівського мосту. Дослідження показало перевищення завислих речовин - у 1,3 раза, заліза- у 2,4 раза.
За даними екологів, нафтопродуктів у воді не виявлено. Перевищень інших показників - немає. Розчинений кисень складає 6,10 мг/дм3 при нормі не менше 4,00 мг/дм3.
Крім того, екологи взяли пробу води з Інгульця в районі Дар’ївки. У цій водоймі у 1,2 раза підвищений рівень завислих речовин, у 2 рази - заліза. Решта показників - у межах норми. Розчинений кисень складає 4,80 мг/дм3.
У Херсонський ОВА наголосили, що нині значних перевищень вмісту небезпечних речовин в обох річках не виявлено. Проведено аналіз стану довкілля у Тягинській та Новоолександрівській громадах. Випадків загибелі тварин та мору риби не встановлено, зазначили в ОВА.
За словами відомства, екологи постійно моніторять стан води, повітря та екосистеми.
Доповнення
Через підрив росіянами Київської дамби та забруднення води на півдні України станом на 14 червня не зареєстровано випадків або підозр на холеру. Про це повідомила прес-служба міністерства охорони здоров'я України.