В военной прокуратуре назвали причину взрывов на арсенале в Ичне
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Причиной взрывов на 6-м арсенале возле Ични Черниговской области стала диверсионная деятельность путем проникновения на техническую территорию неустановленных лиц. Об этом сегодня на брифинге сообщил военный прокурор Центрального региона Украины Григорий Рябенко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас уже можно сказать о том, что причиной взрывов (на арсенале в Ичне - ред.) является диверсионная деятельность с физическим проникновением на техническую территорию 6-го арсенала лиц, которые подлежат установлению в ходе досудебного расследования", - заявил военный прокурор.
Он также рассказал, что на сегодня продолжается комплексная судебная экспертиза, которая проводится Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз.
"Там поставлены вопросы, касающиеся и военной, и технической, и баллистической составляющих. Это очень важная экспертиза. По результатам этой экспертизы будет приниматься процессуальное решение", - заявил Рябенко.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство поблизости закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицированное на диверсию.