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У військовій прокуратурі назвали причину вибухів на арсеналі в Ічні

У військовій прокуратурі назвали причину вибухів на арсеналі в Ічні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Причиною вибухів на 6-му арсеналі біля Ічні Чернігівської області стала диверсійна діяльність шляхом проникнення на технічну територію невстановлених осіб. Про це сьогодні на брифінгу повідомив військовий прокурор Центрального регіону України Григорій Рябенко, передає кореспондент УНН.

"Зараз уже можна сказати про те, що причиною вибухів (на арсеналі в Ічні – ред.) є диверсійна діяльність з фізичним проникненням на технічну територію 6-го арсеналу осіб, які підлягають встановленню в ході досудового рослідування", – заявив військовий прокурор.

Він також розповів, що на сьогодні триває комплексна судова експертиза, яка проводиться Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

"Там поставлені питання, які стосуються і військової, і технічної, і балістичної складових. Це дуже важлива експертиза. За результатами цієї експертизи буде прийматися процесуальне рішення", – заявив Рябенко.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.

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