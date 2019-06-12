В винницком пруде после ДТП в сотни раз превышена концентрация гербицида
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В водоеме "Нижний пруд" в Винницкой области, куда непосредственно попали химические соединения в результате ДТП с перевозившим гербициды автомобилем, зафиксировано превышение концентрации ядохимикатов. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области Александр Сорочан во время брифинга по текущей ситуации с попаданием ядохимикатов в водоем в Погребищенском районе, передает УНН.
"Согласно результатам исследований, сегодня в колодезной воде села Збаржевка Погребищенского района не выявлено остаточного количества ядохимикатов. Это свидетельствует о том, что эти вещества не попали в воду. Однако, в водоеме "Нижний пруд", в которую непосредственно попали химические соединения вследствие ДТП, есть превышение концентрации ядохимикатов. В частности, концентрация гербицида "Тарга Супер" в водоеме превышена от 200 до 600 раз", - отметил Сорочан.
Напомним, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.
Как сообщал УНН, правоохранители установили, что гербициды из автомобиля, что перевернулась в Винницкой области, что стало причиной попадания химикатов в приток реки Рось, были похищены с сельхозпредприятий Винницкой области.
По факту утечки ядохимикатов открыто уголовное производство.