В винницком пруде после ДТП в сотни раз превышена концентрация гербицида

"Согласно результатам исследований, сегодня в колодезной воде села Збаржевка Погребищенского района не выявлено остаточного количества ядохимикатов. Это свидетельствует о том, что эти вещества не попали в воду. Однако, в водоеме "Нижний пруд", в которую непосредственно попали химические соединения вследствие ДТП, есть превышение концентрации ядохимикатов. В частности, концентрация гербицида "Тарга Супер" в водоеме превышена от 200 до 600 раз", - отметил Сорочан.

Напомним, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.

Как сообщал УНН, правоохранители установили, что гербициды из автомобиля, что перевернулась в Винницкой области, что стало причиной попадания химикатов в приток реки Рось, были похищены с сельхозпредприятий Винницкой области.

По факту утечки ядохимикатов открыто уголовное производство.