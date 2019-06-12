У вінницькому ставку після ДТП у сотні разів перевищена концентрація гербіциду

КИЇВ. 12 червня. УНН. У водоймі "Нижній ставок" на Вінниччині, куди безпосередньо потрапили хімічні сполуки внаслідок ДТП з автомобілем, що перевозив гербіциди, зафіксоване перевищення концентрації отрутохімікатів. Про це повідомив перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександр Сорочан під час брифінгу щодо поточної ситуації з потраплянням отрутохімікатів у водойму в Погребищенському районі, передає УНН.