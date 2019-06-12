У вінницькому ставку після ДТП у сотні разів перевищена концентрація гербіциду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У водоймі "Нижній ставок" на Вінниччині, куди безпосередньо потрапили хімічні сполуки внаслідок ДТП з автомобілем, що перевозив гербіциди, зафіксоване перевищення концентрації отрутохімікатів. Про це повідомив перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександр Сорочан під час брифінгу щодо поточної ситуації з потраплянням отрутохімікатів у водойму в Погребищенському районі, передає УНН.
"Відповідно до результатів досліджень, на сьогодні у криничній воді села Збаржівка Погребищенського району не виявлено залишкової кількості отрутохімікатів. Це свідчить про те, що ці речовини не потрапили у воду. Однак, у водоймі "Нижній ставок", в яку безпосередньо потрапили хімічні сполуки внаслідок ДТП, є перевищення концентрації отрутохімікатів. Зокрема, концентрація гербіциду "Тарга Супер" у водоймі перевищена від 200 до 600 разів", - зазначив Сорочан.
Нагадаємо, у результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.
Як повідомляв УНН, правоохоронці встановили, що гербіциди з автівки, що перевернулась у Вінницькій області, що стало причиною виливу хімікатів в притоку річки Рось, були викрадені з сільгосппідприємств Вінниччини.
За фактом виливу отрутохімікатів відкрито кримінальне провадження.