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У вінницькому ставку після ДТП у сотні разів перевищена концентрація гербіциду

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. У водоймі "Нижній ставок" на Вінниччині, куди безпосередньо потрапили хімічні сполуки внаслідок ДТП з автомобілем, що перевозив гербіциди, зафіксоване перевищення концентрації отрутохімікатів. Про це повідомив перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександр Сорочан під час брифінгу щодо поточної ситуації з потраплянням отрутохімікатів у водойму в Погребищенському районі, передає УНН.

У вінницькому ставку після ДТП у сотні разів перевищена концентрація гербіциду

"Відповідно до результатів досліджень, на сьогодні у криничній воді села Збаржівка Погребищенського району не виявлено залишкової кількості отрутохімікатів. Це свідчить про те, що ці речовини не потрапили у воду. Однак, у водоймі "Нижній ставок", в яку безпосередньо потрапили хімічні сполуки внаслідок ДТП, є перевищення концентрації отрутохімікатів. Зокрема, концентрація гербіциду "Тарга Супер" у водоймі перевищена від 200 до 600 разів", - зазначив Сорочан.

Нагадаємо, у результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Як повідомляв УНН, правоохоронці встановили, що гербіциди з автівки, що перевернулась у Вінницькій області, що стало причиною виливу хімікатів в притоку річки Рось, були викрадені з сільгосппідприємств Вінниччини.

За фактом виливу отрутохімікатів відкрито кримінальне провадження

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