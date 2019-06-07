В выходные в Украине пройдут дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В выходные на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Завтра, 8 июня, днем в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 13-19°, днем 26-31°, в западных областях 22-28°.
В Киевской области завтра местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура в столице ночью 15-18°, днем 27-30°.
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Напомним, следующую неделю начнется с гроз и 30-градусной жары.
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