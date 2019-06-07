У вихідні в Україні дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У вихідні на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі з грозами. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Завтра, 8 червня, вдень у західних, центральних, Одеській, Сумській та Харківській областях подекуди град та шквали 15-20 м/с; температура вночі 13-19°, вдень 26-31°, в західних областях 22-28°.
На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, помірний. Температура у столиці вночі 15-18°, вдень 27-30°.
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Нагадаємо, наступний тиждень розпочнеться з гроз та 30-градусної спеки.
Раніше УНН повідомляв, як уберегти себе від наслідків різких змін погоди.