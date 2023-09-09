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В Великобритании зафиксировали новый температурный максимум 2023 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. В субботу в Британии был зафиксирован самый жаркий день в 2023 году. По предварительным данным температура в лондонском саду Кью Гарденс достигла 33,2 градуса по Цельсию, пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Предыдущий максимум этого года составил 32,6 С, который зафиксировали в четверг.

Британская национальная метеорологическая служба сообщила, что суббота также была шестым днем подряд, когда в стране зафиксирована температура выше 30 градусов, что значительно выше среднего для времени года.

На прошлой неделе Метеорологическая служба сообщила, что лето в Великобритании стало восьмым самым теплым с 1884 года, а июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений в стране. Июль был достаточно влажным, а август имел и дождливые дни, и жаркие. 

В июле 2022 года в Британии был зафиксирован самый жаркий день за всю историю, когда температура впервые превысила отметку 40 C.

Напомним

На Земле было зафиксировано три самых жарких месяца за всю историю наблюдений с беспрецедентными температурами поверхности моря и множеством экстремальных погодных явлений.

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