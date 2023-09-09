У Великій Британії зафіксували новий температурний максимум 2023 року

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Попередній максимум цього року становив 32,6 С, який зафіксували у четвер.

Британська національна метеорологічна служба повідомила, що субота також була шостим днем ​​поспіль, коли в країні зафіксовано температуру вище 30 градусів, що значно вище середнього для пори року.

Минулого тижня Метеорологічна служба повідомила, що літо у Великобританії стало восьмим найтеплішим з 1884 року, а червень став найспекотнішим за всю історію спостережень у країні. Липень був досить вологим, а серпень мав і дощові дні, і спекотні.

У липні 2022 року у Британії був зафіксований найспекотніший день за всю історію, коли температура вперше перевищила позначку 40 C.

Нагадаємо

На Землі було зафіксовано три найспекотніші місяці за всю історію спостережень з безпрецедентними температурами поверхні моря та безліччю екстремальних погодних явищ.